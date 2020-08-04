التعليم: 120 ألف طالب لكليات القمة خلال هذا العام.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية و التعليم، إن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير التعليم بمصر، ما تم خلال الفترة الماضية هو عمل جماعي، مؤكدًا أن الرئيس يتحدث عن بناء الإنسان المصري.





وأضاف وزير التربية و التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن نتيجة الثانوية العام فى هذا العام أفضل من العام الماضي، وهذا يرجع لمجهود الطلاب، ورعاية أولياء الأمور.





ولفت إلى أن المشكلة التى سيواجهها التنسيق هو وجود 120 ألف طالب حاصل على مجموع يتراوح بين 95 و 100% لكليات القمة وأكثر، وبين الـ 90 لـ 95 نفس العدد.





وأكد أن العام الجديد سيشهد دروس إلكترونية، موضحًا أن العام الجديد لن يكون به طباعة كتب ايضًا، ووجهه رسالة لأولياء الأمور طلاب الثانوية العام فى العام الجديد فى العام الجديد قائلا: " بلاش نرتب دروس خصوصية عشان مش هتفيد".





الوزارة وضعت بعض السيناريوهات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح وزير التربية و التعليم، أن الوزارة حددت يوم 17 أكتوبر لبدأ العام الجديد وهذا الموعد تم تحديدة على أساس أشياء كثيرة منها، بداية الثانوية العام بالنظام الجديد.





ولفت إلى أن الطلاب فى المدارس الحكومية تتفوق على الطلاب فى المدارس الخاصة، موضحًا ان الطلاب فى الأرياف مازالوا يتمسكون بالتعليم الصحيح، والدخول لـ المدارس الحكومية.



