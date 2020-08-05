بكلمات مؤثرة.. يسرا تساند بيروت في محنتها بعد الانفجار

حيث ظهرت فيها مدينة بيروت ، وأكدت مساندتها لها بعد ما تعرضت له من تفجيرات. نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،





وكتبت معلقة على الصورة : "حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها ويحفظها من كل سوء #لبنان “.





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وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".





وصباح اليوم الأربعاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".



