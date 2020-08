بكلمات مؤثرة.. يسرا تساند بيروت في محنتها بعد الانفجار

View this post on Instagram

حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها و يحفظها من كل سوء #لبنان 🇱🇧 #Youssra #يسرا