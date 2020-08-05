بـ7 ملايين جنيه| زيادة حضانات المبتسرين بمستشفى جامعة بني سويف إلى 30

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أن إدارة المستشفى الجامعى انتهزت فرصة الإغلاق الجزئي لعمل الصيانات اللازمة بأجنحة العمليات والرعاية المركزة بحيث تكون هذه الأقسام جاهزه للعمل بكامل طاقتها خلال أسبوعين، بالإضافة إلى انتهاء العمل بوحدة الأطفال المبتسرين الجديدة والتى ستتسع 30 حضانه بعد أن كانت 12 حضانه فقط، بالإضافة إلى قسم أمراض الكلى والغسيل الكلوى الذى سيقام به وحده أطفال لمرضى الغسيل الكلوى ليسع 12 جهاز غسيل أطفال.





وأوضح الدكتور منصور أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من جميع عمليات الصيانة وتأهيل الأقسام الداخلية خلال أسبوعين، واضافة ثلاثة مصاعد جديدة للمرضى تصل للدور السابع بتكلفة ٧ ملايين جنيه.









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وقال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن عزل مرضى كورونا سيقتصر على قسم الصدرية ورعايته المركزه بالدور السابع ليسع 35 سريرا. واضاف انه تم البدء فى صرف المكافآت المالية التى أقرها رئيس الجامعة لفريق العزل من الاطقم الطبية للأطباء والتمريض.









مضيفا إن ادارة المستشفى انتهزت فرصة الإغلاق الجزئي لعمل الصيانات اللازمه باجنحة العمليات والرعايه المركزه وقد أصبحت هذه الاقسام جاهزه للعمل بكامل طاقتها فى خلال اسبوعين وكذلك اطمأن على انتهاء العمل بوحدة الاطفال المبتسرين الجديده والتى ستسع ٣٠ حضانه بعد أن كانت ١٢ حضانه فقط. وكذلك قسم أمراض الكلى والغسيل الكلوى الذى سيقام به وحده اطفال لمرضى الغسيل الكلوى تسع ١٢ جهازا.