بعد إرسال مساعدات لبيروت.. زوجة عاصي الحلاني تشكر مصر والدول العربية

وجهت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني الشكر لعدد من الدول العربية على تقديم مساعدات للدولة اللبنانية بعد إنفجار بيروت الذي خلف دمارا هائلا في أرجاء المدينة.





وكتبت زوجة عاصي الحلاني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "شكرا لكل من #الأردن #العراق #الجزائر #تونس #مصر #الإمارات #روسيا #المانيا #سوريا #المغرب #فلسطين على دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني ".





وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.









وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".





وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.