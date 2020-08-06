ضبط سلع غذائية فاسدة.. حملة تموينية على فروع إحدى السلاسل التجارية بالإسكندرية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بحملة تموينية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية ، إستهدفت فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الإسكندرية.





أسفرت جهود الحملات عن إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وضُبط بداخله كمية قدرها 490 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها " لحوم ، كبده ، سجق ، كفته" غير صالحة للإستهلاك الآدمى .









كما تم إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وضُبط بداخله كمية قدرها 283 كيلو جرام " بسطرمة ، أجزاء دواجن ، أرانب مذبوحة " مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم .





وإستهداف فرعين بدائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه – أول الرمل) ، وتبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم ، وتم سحب عينات من اللحوم ومصنعاتها لإرسالها للجهات المعنية لبيان مدى مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .



