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حوادث

ضبط سلع غذائية فاسدة.. حملة تموينية على فروع إحدى السلاسل التجارية بالإسكندرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:04 م
ضبط سلع فاسدة
ضبط سلع فاسدة
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مصطفى الرماح
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بحملة تموينية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية ، إستهدفت فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الإسكندرية.

أسفرت جهود الحملات عن إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وضُبط بداخله كمية قدرها 490 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها " لحوم ، كبده ، سجق ، كفته" غير صالحة للإستهلاك الآدمى .


كما تم إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وضُبط بداخله كمية قدرها 283 كيلو جرام " بسطرمة ، أجزاء دواجن ، أرانب مذبوحة "  مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم .

وإستهداف فرعين بدائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه – أول الرمل) ، وتبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم ، وتم سحب عينات من اللحوم ومصنعاتها لإرسالها للجهات المعنية لبيان مدى مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين .
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