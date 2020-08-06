رفضت التصوير معهم.. ضبط 5 أشخاص تحرشوا بالإعلامية ريهام سعيد فى الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص مرتكبى واقعة الإعتداء اللفظى على الاعلامية ريهام سعيد أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح .





بداية الواقعة عندما قامت الإعلامية ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظى من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ المشار إليه لطلبهم إلتقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة .





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