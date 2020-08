نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر.. جامعة عين شمس تعلن برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

"البرامج المميزة الجديدة الدولية" " YOUR GATE TO EXCELLENCE ". تنتهج جامعة عين شمس رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة ويأتي ذلك مع بداية ماراثون التنسيق للثانوية العامة للعام الجامعى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك تحت شعار





وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة تقدم حزمة من البرامج المميزة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس / الليسانس في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية ..........الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ، وتستهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية، آخذة في الاعتبار قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وملتزمة بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات.







وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس أن تلك البرامج تقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق وذلك وفقا لمجموع الكلية المعلن على موقع التنسيق أو وفقا للحد الأدنى لقطاع الكلية على مستوى الجامعات الحكومية المصرية.





وأوضح أن تلك البرامج المميزة تتيح للطلاب تخصصات جديدة من خلال تقديم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق ، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما دولية والأخرى من جامعة عين شمس في عدد من التخصصات، كما يتم تقديم هذه البرامج في قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، بالإضافة إلى منح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس درجة علمية مزدوجة بجميع برامجها المطروحة بالشراكة مع شركاء بألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة- إنجلترا من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية ، ولا يشترط السفر للحصول علي الشهادة المزدوجة.





وأعلن الدكتور عبد الفتاح سعود عن طرح الجامعة لعدد (2) برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة أحدهما برنامج " الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية " بكلية الألسن ، والثاني برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم.





وعن البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة فهى كما يلي :





-INTERNATIONAL CREDIT HOURS PROGRAMS (ICHP)





- البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب (علمي علوم)

- EXTENDED MODULAR PROGRAM IN FACULTY OF MEDECINE

- برنامج طب الاسنان الاكلينيكي بكلية طب الاسنان (علمي علوم)

- CLINICAL DENTAL PROGRAM IN FACULTY OF DENTISTRY

- برنامج بكالوريوس فارما دي الاكلينيكي بكلية الصيدلة (علمي علوم)

- PharmaD - Clinical Program IN FACULTY OF PHARMACY

- برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)

- BIOINFORMATICS PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

- برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- SOFTWARE ENGINEERING PROGRAM IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

- برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- Artificial Intelligence program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

- برنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- Digital Multimedia program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

-برنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة)

- Cyber Security Program IN FACULTY OF COMPUTERS & INFORMATION SCIENCES

- برنامج البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة (علمي علوم)

- AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY IN FACULTY OF AGRICULTURE

- برنامج ادارة الجودة بكلية الزراعة (علمي علوم)

- QUALITY MANAGEMENT IN FACULTY OF AGRICULTURE





- برنامج الزراعة العضوية بكلية الزراعة (علمي علوم)

- ORGANIC AGRICULTURE PROGRAM IN FACULTY OF AGRICULTURE

- برنامج هندسة البناء بكلية الهندسة (علمي رياضة)

- Building Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج هندسة المواد بكلية الهندسة (علمي رياضة)

- Materials Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING





- برنامج هندسة نظم الاتصالات بكلية الهندسة (علمي رياضة)

- Communication Systems Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج هندسة التصنيع بكلية الهندسة (علمي رياضة)





-Manufacturing Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بكلية الهندسة (علمي رياضة)

- Energy and Renewable Energy Engineering IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Landscape Architecture Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Computer Engineering and Software Systems Program IN FACULTY OF ENGINEERING

-برنامج هندسة الميكاترونيات والاتمتة بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Mechatronics Engineering and Automation Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج العمارة والعمران البيئي بكلية الهندسة (علمي رياضة)

Environmental Architecture and Urbanism Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج هندسة البنية التحتية المدنية (علمي رياضة)

Civil Infrastructure Engineering Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج الإسكان والتطوير العمرانى (علمي رياضة)

Housing and Urban Development Program IN FACULTY OF ENGINEERING

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن (علمي – أدبي)

WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION PROGRAM IN ENGLISH IN FACULTY OF ALSUN.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية والأدب (تخصص ترجمة) لقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن. (علمي – أدبي)

WRITTEN TRANSLATION & SIMULTANEOUS INTERPRETATION , APPLIED LANGUAGES & LITERATURE PROGRAM IN FRENCH IN FACULTY OF ALSUN.

- برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)

SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN CHINESE FACULTY OF ALSUN.

- برنامج "الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية " بكلية الألسن (علمي – أدبي)

SPECIALIZED TRANSLATION PROGRAM IN RUSSIAN FACULTY OF ALSUN.

- برنامج جيوفيزياء البترول بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)

Petroleum Geophysics program IN FACULTY OF SCIENCE

- برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية بكلية العلوم (علمي علوم)

Applied Biotechnology program IN FACULTY OF SCIENCE

- برنامج المواد وعلم النانو بكلية العلوم (علمي علوم – علمي رياضة)

Materials & Nano Sciences Program in Faculty of Science

- برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والتحليلية بكلية العلوم (علمي علوم)

APPLIED & ANALYTICAL MICROBIOLOGY PROGRAM IN FACULTY OF SCIENCE

- برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية في أحد التخصصات التالية : برامج (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات - محاسبة ومراجعة) باللغة الانجليزية بكلية التجارة. (علمي – ادبي)

CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN INGLISH in one of the following specialties: (accounting and finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations Research – Accounting & Auditing) IN Faculty of Business.





- برنامج الدراسة بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية في أحد التخصصات التالية : (محاسبة وتمويل - تسويق - اسواق ومؤسسات مالية - اقتصاد - إحصاء وبحوث عمليات – محاسبة ومراجعة) بكلية التجارة . (علمي – ادبي)

CREDIT HOURS SYSTEM PROGRAM IN ARABIC in one of the following specialties: (accounting and finance - marketing - markets and financial institutions - Economics - Statistics and Operations Research – Accounting & Auditing) IN Faculty of Business.





- برنامج الشركة بين جامعة عين شمس و كلية اوشن كاونتي وجامعة كين KEAN الامريكية (ادارة اعمال - محاسبة) ويمنح الخريج 3 شهادات جامعية معتمدة من جامعة عين شمس وكلية أوشن الأمريكية وجامعة كين الأمريكية - (علمي – ادبي)

Program of cooperation with the American University of KEAN AND OCEAN COUNTY COLLEGE IN Faculty of Business, in one of the following specialties: (business administration – accounting)





- برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين العربية والانجليزية (أحد التخصصات التربوية بكلية البنات)

Designing Instructional Technology Systems program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION.





- برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والعلوم الاكتوارية بكلية البنات (علمي علوم – علمي رياضة)





MATHEMATICS AND ACTUARIAL SCIENCE PROGRAM IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION.





- برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية بكلية البنات (علمي علوم)

Applied Biological Sciences program IN FACULTY OF WOMEN FOR ARTS . SCIENCE & EDUCATION