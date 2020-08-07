فنانة تشكيلية: بصمات النحات تميز كل فنان عن غيره.. فيديو

قالت ماريا يوسف، فنانة تشكيلية، ان خريجى كليات الفنون يكونوا على دراية كبيرة بفن النحت.





وأضافت ماريا يوسف خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنها لم تكن تتوقع انتشار تماثيلها المنحوتة خلال الأونة الأخيرة عبر صفحات السوشيال الميديا، معربة عن فرحتها إزاء هذا الأمر.





ولفتت إلى أن هناك طريقة نحت تميز كل فنان تشكيلى عن غيره، من خلال بصمات كل فنان، مؤكدة ان الفنان التشكيلى الراحل محمود مختار تميز بفنون نحته حيث كان له بصمة مختلفة عن غيره.



