في الذكرى الـ99 لتأسيسه.. مولودية الجزائر ساهم في ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي

يحتفل نادي مولودية الجزائر اليوم بمرور 99 عاما على ذكرى تأسيسه في 7 أغسطس عام 1921.

ونعرض لكم أبرز اللحظات التاريخية لنادي مولودية الجزائر :





مؤسس النادي هو عبدالرجمن عوف احد الشباب صغار السن والذي كان يبلغ عمره في ذلك الوقت 19 عاما الا ان فكرة إنشاء اول نادي رياضي جزائري مسلم كانت تراوده كثيرا وحاول بكل الطرق الممكنه تحقيق حلمه.





وسمي النادي بإسم المولودية نسبة الي المولد النبوي الشريف الذي كان في ذلك اليوم 12 ربيع الاول عام 1339 هجريا.





تم رفض طلب عبدالرحمن لإنشاء نادي جزائري مسلم من الجمعية التأسيسية الرياضية بحجة صغر سن المؤسس فقام بتزوير بعد الوثائق وانتحال شخصية زوج عمته وتمت الموافقه علي انشاء النادي .





اختار اللون الاخضر والاحمر والابيض نسبة الي المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الجزائري.





بداية فريق المولودية كانت في رابطة الدورى الفرنسي ولعب بالدرجة الخامسة ونجح في الصعود الي الدرجة الرابعة .





تم تعليق المنافسه بعد موسمين لعبهم الفريق في دورى الدرجة الرابعة بعد استدعاء اللاعبين للخدمة العسكرية ثم يعود في موسم 1928-1927 ويحقق التأهل الي دورى الدرجة الرابعة وبعد ثلاث مواسم ينجح في التأهل الي القسم الثاني .





قضي فريق المولودية خمسة مواسم في دورى القسم الثاني قبل ان يحقق الصعود الي دورى النخبة بعد إعادة المباراة الفاصلة ثلاث مرات بسبب انتهائها بالتعادل الايجابي ولم تكن ضربات الجزاء تحددت بعد .





عاني فريق مولودة الجزائر من طغيان المستعمر الفرنسي في 11 مارس قرر الانسحاب من المسابقة بسبب اعتداء قوات الاحتلال علي جماهير الفريق الجزائري خلال مباراة امام فريق فرنسي .





قدم فريق المولودية 78 شهيدا في ثورة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي .



