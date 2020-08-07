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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:47 م
اختبار القدرات
اختبار القدرات
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نهلة الشربيني
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن اختبارات القدرات بجميع الجامعات في المحافظات، وذلك بعد أن بدأت بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات أمس الخميس،  والتي من المقرر إجراؤها غدا السبت الموافق 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر الجاري.

ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط 

https://tansik.egypt.gov.eg/application/


وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-
1. كليات الإعلام.
2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9. كليات التربية الرياضية.
10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
لطلاب الثانوية العامة 2020.. اعرف مكان اختبار القدرات في جميع محافظات مصر
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