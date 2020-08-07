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محافظات

بعد انقطاع دام لسنوات.. وصول أولى رحلات الطيران السياحية من مولدوفا الخميس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

قال إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، إنه من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة.


وأضاف إيهاب شكرى، أنه من المقرر أن أولى الرحلات القادمة من مولدوفا، تقل 180 راكبا كمرحلة أولى، حيث تم توقيع عقود مع الشركه الملدوفى ”Mobseb Tours“ لدعم السوق الملدوفى بمحافظه البحر الأحمر بعد غياب دام لسنوات .


 وكشف مدير شركة السياحة، أنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية بدءا من الخميس المقبل 13 أغسطس، حتى نهاية الموسم فى شهر نوفمبر 2020 وعلى متنها مائة و ثمانين راكب كمرحلة أولى على أن يتم زيادة الرحلات تباعا خلال الموسم.


وتابع أن ذلك فى إطار التطوير السياحى وفتح أسواق جديدة لدعم الحركة السياحية مع محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر الرحلة فى تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبلة.

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