بعد انقطاع دام لسنوات.. وصول أولى رحلات الطيران السياحية من مولدوفا الخميس

قال إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، إنه من المقرر أن تصل يوم الخميس المقبل أولى رحلات خط طيران "مولدوفا - الغردقة" بعد انقطاع دام لسنوات عديدة.
وأضاف إيهاب شكرى، أنه من المقرر أن أولى الرحلات القادمة من مولدوفا، تقل 180 راكبا كمرحلة أولى، حيث تم توقيع عقود مع الشركه الملدوفى ”Mobseb Tours“ لدعم السوق الملدوفى بمحافظه البحر الأحمر بعد غياب دام لسنوات .
وتابع أن ذلك فى إطار التطوير السياحى وفتح أسواق جديدة لدعم الحركة السياحية مع محافظة البحر الأحمر، حيث من المقرر الرحلة فى تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبلة.