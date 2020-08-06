النيابة العامة تنتهى من معاينة موقع حادث طائرة الجونة

انتهى فريق من نيابة الغردقة اليوم من معاينة حادث الطائرة المنكوبة التى سقطت بمطار الجونة شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تنفيذا لتعليمات النائب العام بفتح تحقيق فى حادث الطائرة.





واستمعت النيابة العامة لعدد من العاملين في الشركة التابعة لها الطائرة بينهم مدير الشركة، وتبين أن الطائرة كانت في رحلة تجريبية وان الاثنين اللذين لقيا مصرعهما طياران.





كان النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمر بالتحقيق فى واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة.





وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنه تم فتح التحقيق في حادث سقوط طائرة خاصة بـ«مطار الجونة» بالغردقة الذى أسفر عن وفاة طيارين.





وانتقل فريق من "نيابة البحر الأحمر الكلية" لمعاينة مسرح الحادث، وتتخذ «النيابة العامة» إجراءات التحقيق لكشف كيفية وقوعه.