AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنظم رحلات نزهة داخلية فقط.. محافظة البحر الأحمر تكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة الجونة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:12 م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
Advertisements
إبراهيم جادالله
أعلنت محافظة البحر الأحمر، الخميس، سقوط طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، و أن الطائرة تقل على متنها شخصين فقط ( قائدى الطائرة)، حيث كانا يقومان برحلة تجريبية.

وأشارت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها إلى أن الطائرة مملوكة لإحدى شركات الطيران الداخلية (اير مان)، وتقوم بتنظيم رحلات داخلية للنزهة فقط بمنتجع الجونة، وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني، لافته إلى أن قائدى الطائرة كانا يقومان برحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدى الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم الحصري.

وأكدت المحافظة أن مدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمره تابع الحادث بنفسه، واستمع لأقوال مالك الشركة، ووجه بتحرير محضر بالواقعة واحالها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسر الضحايا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

مصادر: تشكيل لجنة فنية لفحص ملابسات حادث سقوط طائرة الجونة

أول فيديو من موقع حادث سقوط طائرة بمطار الجونة

ننشر الصور الاولى لطائرة الجونة بعد سقوطها

الطيران المدني: مصرع قائدي طائرة الجونة في رحلة تجريبية بالغردقة

ترشيحاتنا

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع

فيديوجراف.. حقيقة الحالة الصحية للفنان محمود ياسين

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

على جمعة يوضح العلاقة بين كتاب الله المسطور والمنظور

صدعونا به..أسامة ربيع: ممر مومباى لن يؤثر على قناة السويس..فيديو

بعد استغاثتها على مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة لضبط المتهمين بالتحرش بـ ريهام سعيد.. فيديو

AdvertisementS

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

ماذا يحدث لو أثبتت تظلمات الثانوية العامة أحقية الطالب في زيادة درجاته؟ التعليم تجيب

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

10 عادات يومية تساعدك على خسارة الوزن بشكل أسرع