تنظم رحلات نزهة داخلية فقط.. محافظة البحر الأحمر تكشف تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة الجونة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، الخميس، سقوط طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، و أن الطائرة تقل على متنها شخصين فقط ( قائدى الطائرة)، حيث كانا يقومان برحلة تجريبية.
وأشارت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها إلى أن الطائرة مملوكة لإحدى شركات الطيران الداخلية (اير مان)، وتقوم بتنظيم رحلات داخلية للنزهة فقط بمنتجع الجونة، وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني، لافته إلى أن قائدى الطائرة كانا يقومان برحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدى الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم الحصري.
وأكدت المحافظة أن مدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمره تابع الحادث بنفسه، واستمع لأقوال مالك الشركة، ووجه بتحرير محضر بالواقعة واحالها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسر الضحايا.