زي المحلات.. طريقة عمل الفطير المشلتت

تحتاج السيدات إلى تعلم طريقة عمل فطير سريع التحضير نتيحة لضيق الوقت وحاجتها لتوفير بعض الوصفات الاخرى في المطبخ.
وسنعرض لكم طريقة عمل فطير سريع التحضير كالمحلات وبطريقة اقتصادية تناسب ميزانية بيتك.
طريقة عمل فطير سريع التحضير
اليكم وصفة سهلة تشرح طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات وأحلى بميزانية مناسبة لبيتك :
مكونات طريقة عمل فطير سريع التحضير :
كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1/2 ملعقة ملح
سمن بلدى
ماء فاتر
طريقة عمل فطير سريع التحضير
- نقوم بخلط كل المواد الجافة مع بعضها البعض ونقلبها جيدًا ونبدأ نعجن بالماء بشكل تدريجى إلى أن تلم العجينة معنا.
- استمري فى العجن لمدة لا تقل عن الربع ساعة لتصبح ناعمة ومطاطة مثل اللبانة وندهنها زيت ونلفها كى ترتاح مدة لا تقل عن الساعتين.
- نقوم بوضع كمية متوسطة من الزيت على السطح الذى نعمل عليه ونبدأ فى فرد العجينة يدوي بدون استخدام أى "نشابة" فالعجينة ستنفرد جيدًا لكونها مرتاحة،.
- ومع الفرد والتهوية نضع "سمنة سايحة" على كل جزء منها ونفرد قدر الإمكان بحيث تصبح العجينة شفافة ونبدأ فى تطبيقها ولمها فى شكل كورة وأهم خطوة إننا نحافظ دائمًا على وجود السمنة بين كل طبقة والثانية قبل ثنيها.
- نترك العجينة ونغطيها لمدة نصف ساعة، كى ترتاح ونكون مجهزين صينية الفرن مدهونة زيت وسمن مع مراعاة أن يكون الفرن ساخنا جدًا على أعلى درجة حرارة فنشعله من وقت الفرد، وندخل الصينية الفرن لعشر دقائق بدون فتح كى تعلو وتورق وبعدها نفتح عليها.
- ونقوم بفتح الشواية وسنلاحظ أنها أخذت لون حلو وهنا نخرجها من الفرن ونرشها فورًا بماء فاتر من على بعد ونغطيها بفوطة جافة ونظيفة.
وسنعرض لكم طريقة عمل فطير سريع التحضير كالمحلات وبطريقة اقتصادية تناسب ميزانية بيتك.
طريقة عمل فطير سريع التحضير
اليكم وصفة سهلة تشرح طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات وأحلى بميزانية مناسبة لبيتك :
مكونات طريقة عمل فطير سريع التحضير :
كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1/2 ملعقة ملح
سمن بلدى
ماء فاتر
طريقة عمل فطير سريع التحضير
- نقوم بخلط كل المواد الجافة مع بعضها البعض ونقلبها جيدًا ونبدأ نعجن بالماء بشكل تدريجى إلى أن تلم العجينة معنا.
- استمري فى العجن لمدة لا تقل عن الربع ساعة لتصبح ناعمة ومطاطة مثل اللبانة وندهنها زيت ونلفها كى ترتاح مدة لا تقل عن الساعتين.
- نقوم بوضع كمية متوسطة من الزيت على السطح الذى نعمل عليه ونبدأ فى فرد العجينة يدوي بدون استخدام أى "نشابة" فالعجينة ستنفرد جيدًا لكونها مرتاحة،.
- ومع الفرد والتهوية نضع "سمنة سايحة" على كل جزء منها ونفرد قدر الإمكان بحيث تصبح العجينة شفافة ونبدأ فى تطبيقها ولمها فى شكل كورة وأهم خطوة إننا نحافظ دائمًا على وجود السمنة بين كل طبقة والثانية قبل ثنيها.
- نترك العجينة ونغطيها لمدة نصف ساعة، كى ترتاح ونكون مجهزين صينية الفرن مدهونة زيت وسمن مع مراعاة أن يكون الفرن ساخنا جدًا على أعلى درجة حرارة فنشعله من وقت الفرد، وندخل الصينية الفرن لعشر دقائق بدون فتح كى تعلو وتورق وبعدها نفتح عليها.
- ونقوم بفتح الشواية وسنلاحظ أنها أخذت لون حلو وهنا نخرجها من الفرن ونرشها فورًا بماء فاتر من على بعد ونغطيها بفوطة جافة ونظيفة.