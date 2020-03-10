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توك شو

بحب الفطير والكشري.. ديانا حداد: أجواء مصر الليلية مش موجودة في أي دولة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:45 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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هاني حسين
قالت الفنانة ديانا حداد، إنها تحب حفلات مصر الغنائية والأهرامات، مضيفة: "مصر بها نكهة خاصة ومختلفة وأجواء مصر في الليل ليست موجودة في أي دولة عربية".

وأضافت ديانا حداد في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي"، : "أحب الجمهور المصري والحفلات الغنائية في مصر، وأحب الأكل المصري مثل الفطير المشلتت  والكشري".

وتابعت ديانا حداد:" سأغني باللغة التركية قريبا، وهناك دويتو مع مطرب أمريكي قيد التحضير ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".

وأكملت ديانا حداد:"أغنية " ماس ولولي" كانت ستغنيها بمفردها في البداية ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد في الغناء لأنها بها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".

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