بحب الفطير والكشري.. ديانا حداد: أجواء مصر الليلية مش موجودة في أي دولة

قالت الفنانة ديانا حداد، إنها تحب حفلات مصر الغنائية والأهرامات، مضيفة: " مصر بها نكهة خاصة ومختلفة وأجواء مصر في الليل ليست موجودة في أي دولة عربية".





وأضافت ديانا حداد في حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي"، : " أحب الجمهور المصري والحفلات الغنائية في مصر، و أحب الأكل المصري مثل الفطير المشلتت والكشري".





وتابعت ديانا حداد:" سأغني باللغة التركية قريبا، وهناك دويتو مع مطرب أمريكي قيد التحضير ولكنه يطلب أجرا مرتفعا للغاية".





وأكملت ديانا حداد:"أغنية " ماس ولولي" كانت ستغنيها بمفردها في البداية ولكن بعد استماعها للتوزيع قررت مشاركة الشاب خالد في الغناء لأنها بها توزيع الراي الجزائري والأغنية حققت نجاحا كبيرا".



