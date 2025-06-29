إيران تعلن مقـ.تل 71 شخصا في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين بطهران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، أن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل في 23 يونيو الجاري على سجن إيفين شمال العاصمة طهران، أسفر عن مقتل 71 شخصا على الأقل.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، في تصريحات نقلتها وكالة "ميزان للأنباء" التابعة للسلطة القضائية، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمع سجن إيفين المحصن، وأسفرت عن مقتل موظفين إداريين، ومجندين في الخدمة العسكرية، وسجناء، بالإضافة إلى عدد من الزائرين وأفراد من عائلات السجناء، وسكان من المناطق المجاورة.

وأشار جهانكير إلى أن الهجوم ألحق أضرارا جزئية بالمبنى الإداري في السجن، الذي يعرف بكونه من أكثر المنشآت الأمنية تحصينا، كما يعد رمزا بارزا في ملفات حقوق الإنسان.

يأتي هذا القصف في سياق التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو، والذي تخلله تبادل للهجمات شمل مواقع عسكرية، منشآت نووية، ومنصات إطلاق صواريخ داخل إيران، بالإضافة إلى اغتيال عدد من القيادات العسكرية والعلماء النوويين.

وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام عن التوصل المفاجئ إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.