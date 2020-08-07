AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القصة الكاملة لحركة السياحة مع كورونا والـ PCR.. شركات السياحة: 6 ساعات حدا أقصى لترانزيت الأجانب بالقاهرة.. وعقوبات على غير الملتزمين بالتحليل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:45 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
محمد الاسكندرانى
- شركات السياحة : 
-لـ6 ساعات فقط..شركات السياحة: 
يمكن للأجانب عمل ترانزيت بالقاهرة دون pcr
- استثناء الطيران المباشر للمدن السياحة من PCR يخدم القطاع
-راندا العدوى: 
استثناء القادمين على المطارات السياحية من pcr يعزز التدفقات


شهد القطاع السياحي المصري ، عثرة اقتصادية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، قدرت خسائره حوالي مليار دولار شهريا ، لتعلن الدولة خطة للتعايش معه ، و يتم الفتح بنسبة تدريجية لعودة الحياة للقطاع قدرت بـ 25% لترتفع الى 50% كنسب اشغال سياحي .


فيما خرجت علينا الحكومة بتأكيد استثناء السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من تحليل pcr .



حظر القرار نقل السائحين برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات أو العكس دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.


ويرصد "صدى البلد" آراء خبراء ومسؤولي القطاع السياحي، لتوضيح القصة الكاملة، ومشهد الحركة السياحية للتعامل مع قرار رئيس الوزراء فى السطور القادمة.


قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr هم السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح.



ترانزيت 6 ساعات


أكد المانسترلي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن السائح  يستطيع النزول فى مطار القاهرة "ترانزيت" أقل من 6 ساعات، يعقبه التوجه إلى احد المطارات السياحية المصرية المذكورة سابقا، دون إثبات تحليل pcr.


استكمل رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية حديثه، قائلا: "حال استمرار الترانزيت أكثر من 6 ساعات فى مطار القاهرة، يتوجب على القادمين تقديم تحليل pcr تم منذ 3 أيام.


وأشار إلى ضبط حركة التنقل بين المحافظات، أن شركات الطيران لن تقبل أى سائح للانتقال من المحافظات الثلاث "البحر الأحمر، جنوب سيناء ، مطروح " إلى محافظات أخرى دون وجود تحليل pcr قبلها بـ 72 ساعة، وعن حركة النقل يوجد كشوف للسائحين فى الطريق ومن يخالف من الشركات السياحية قد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.


فيما قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، إن استثناء السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr  يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية.


وأكدت راندا فى تصريح لـ"صدي البلد" أن قرار رئيس الوزراء تضمن عدم تحرك السائحين، من المدن السياحية الى باقي المحافظات دون عمل تحليل pcr قبلها بـ 72 ساعة، وذلك لضمن عدم انتشار أو نقل لفيروس كورونا.


حركة الأفواج


أوضحت الخبيرة السياحية أن حركة الأفواج السياحية بين المحافظات لا تتم بشكل عشوائي، بل عبر إخطارات حركة رسمية، وهنا لا مجال لدخول أى سائح ما بين المحافظة والأخرى، دون الخضوع لعمل تحليل pcr .


وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والزحام، لافتة أنه هناك العديد من اللجان التى تجري عملية مراجعات وتفتيش على الفنادق المصرية، حرصا على صحة السائحين بالإضافة إلى عدم عمل الفنادق دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.


صمود القطاع

قال ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن قرار رئيس الوزراء باستثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح لفتة إيجابية لصمود القطاع أمام تداعيات كورونا.


وأكد العجمي فى تصريح لـ"صدى البلد" أن تضمين قرار رئيس الوزراء بحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل نقطة جيدة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.


وأشار رئيس غرفة شركات السياحة إلى ضرورة عمل تحليل pcr، للعاملين فى القطاع السياحي على فترات، نظرا لتعاملهم مع السائحين، بشكل مباشر، لافتا إلى أن حركة السياحة الثقافية بالأقصر، تحتاج إلى دعم عبر إعلان موعد عودة الحركة السياحية، مبكرا حتى تستطيع الشركات السياحية، عمل استعدادها من حجوزات طيران وفنادق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

منها شرم وطابا.. الحكومة: منع جميع القادمين لمصر باستثناء السائحين إلى المدن الساحلية (نص القرار)

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

الحكومة تواصل مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: حظر دخول مصر برا وبحرا وجوا دون تحليل PCR.. واستثناء السائحين القادمين بخطوط طيران مباشر الى شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح

شركات السياحة: استثناء الطيران المباشر للمدن السياحة من PCR يخدم القطاع

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

إصابة 5 فلسطينيين واستشهاد فتاة برصاص الاحتلال في رام الله

بعد قرار الحكومة حظر الدخول بدون PCR.. قرار جديد من مصر للطيران

بعد زواجه من دينا الشربيني.. 5 أمور تغيرت في شخصية عمرو دياب

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

20 دقيقة| مانشستر سيتي يتقدم على ريال مدريد.. والفريق الإسباني تائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسسوارات لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار بفستان فيروزي

الأمير تشارلز تحدى الأزمة.. كيف أثرت جائحة كورونا على العائلة المالكة البريطانية

اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات