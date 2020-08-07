هاني شنودة: عمرو دياب خبط على بابي وقالي عايز أبقى مطرب.. فيديو

أوضح الموسيقار الكبير هاني شنودة، تفاصيل اكتشافه للهضبة عمرو دياب.





وقال شنودة، خلال حديثه مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، إنه كان يقيم حفلة فى بورسعيد وبعد الانتهاء منها ذهب للنوم،مردفا:" خلصت الحفلة وروحت عشان أنام لقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت شاب صغير "عمرو دياب" بيقولى عايز أبقى مطرب، وكان بيتكلم باللهجة البورسعيدية".





وأضاف شنودة، طلبت منه الغناء فغنى، وكان أداؤه جيدا، معقبا: "قولت ليه كل حاجة فيك كويسة إلا حاجتين اللهجة البورسعيدى، وإقامتك فى بورسعيد".





وأوضح هانى شنودة، أنه فى الصباح وجد عمرو دياب منتظره فى الأوتوبيس، معقبا: "سألته إيه اللى جابك قالى انت قولتلى انزل القاهرة، وانا جاى ومحضر كل حاجة ومعايا المنتج".





وأضاف شنودة، توسطت لعمرو دياب للدخول إلى معهد الموسيقى.