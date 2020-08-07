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أخبار العالم

كندا ترفض تسليم المساعدات لحكومة لبنان لتوصيلها للشعب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، أنها لن تسلم المساعدات إلى الحكومة اللبنانية.

وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها سوف تبحث عن طريق موثوق لتوصيل المساعدات إلى الشعب اللبناني.

وكان الصليب الأحمر قد أعلن أنه غير مسؤول عن مراقبة توزيع المساعدات للبنانيين التي تصل إلى الحكومة اللبنانية.

وقال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إن الشعب اللبناني لا يثق في السلطة السياسية بالبلاد.

وتقدمت العديد من دول العالم بمساعدات للشعب اللبناني على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكان انفجار وقع في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة ما يزيد عن 5000 آخرين.
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