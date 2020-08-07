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محافظات

بسعر 8,5 جنيه.. توزيع الكمامات على بطاقة التموين في سيناء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح
خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية 100 ألف كمامة لتوزيعها على البطاقات التموينية بمحافظة شمال سيناء، خلال صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس الجاري في إطار الولاية من الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد فتحي راشد أبو حمده، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه سيتم توزيعها على التجار والبقالين التموينيين فور وصولها لتسليمها للمواطنين عن طريق البطاقات التموينية.

وأوضح أن سعر الكمامة الواحدة 8.5 جنيه، وأنه سيتم توزيع كمامتين على كل بطاقة تموينية كحد أقصى، مشيرًا إلي أن التوزيع سيكون اختياريًا وليس إجباريًا على المواطنين الراغبين.

وفي نفس السياق .. قال إنه يجري حاليا صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس الجاري من دون معوقات، حيث يبلغ عدد البطاقات التموينية على مستوى المحافظة، نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف فرد.

ولفت إلي أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

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