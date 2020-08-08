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أخبار العالم

أمريكا تدعو لتحقيق شفاف في انفجار بيروت ومحاسبة المتورطين

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، لتحقيق شفاف ونزيه في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ومحاسبة المسئولين عنه.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من 17 مليون دولار للمساعدة في حل أزمة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان، حيث غرد بعد إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لعقد المؤتمر، أن "الجميع يريد المساعدة".

وقال: "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

وكان ماكرون قد تلقى غداة زيارته بيروت اتصالًا هاتفيًا من ترامب الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أميركي.
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