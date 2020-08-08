مظلات ومبردات وغرف عمليات.. كيف استعدت القاهرة لانتخابات مجلس الشيوخ؟

استعدت محافظة القاهرة بشكل كامل لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي ١١ و١٢ من الشهر الجاري.





وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "صدى البلد" كيف استعدت العاصمة لانتخابات مجلس الشيوخ.





الإجراءات الاحترازية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.





ارتداء الكمامات

ونوه محافظ القاهرة بتوفير عدد كافٍ من المقاعد في المدارس تم وضعها؛ بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافةً إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.





الإشغالات ولجان للمرور

وفي نفس السياق قال محافظ القاهرة، إنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها.





كما شدد محافظ القاهرة، على رفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.





كشاف طوارئ

كما تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.









7.7 مليون ناخب





وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٧٧٦٨٢٣٩ ناخبا موزعين علي ١٣٥٩ لجنة فرعية داخل ٦٥٢ مركز انتخابي بالمدارس .









مظلات ومبردات مياه

ولم تنسَ الدولة ذوى الهمم حيث أكد محافظ القاهرة، ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.





نشر سيارات الإسعاف

وأكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.





400 أتوبيس

وقامت هيئة النقل العام بتوفير ١٥٠ أتوبيسا و٢٥٠ ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية.









وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.



