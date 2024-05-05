ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

هل تتساءل عن أفضل السيارات في التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة؟، الإجابة هي أن هذه السيارات تتنوع بين الهجينة والكهربائية، وهي مثيرة بكل المقاييس.

بوجاتي تشيرون

بدايةً، لدينا «بوجاتي تشيرون» التي تتسارع من الثبات إلى 300 كيلومتر في الساعة في 13.5 ثانية فقط، مع محرك W16 تيربو سعة 8.0 لتر يولد قوة 1500 حصان وعزم دوران يصل إلى 1180 رطل قدم.

بورش تايكان

ومن ثم، تأتي بورش تايكان توربو S 2021، التي تتمتع بقوة 938 حصانًا (مع التحكم في الإطلاق) وعزم دوران 818 رطل قدم، وتتسارع من 0 إلى 60 في 2.7 ثانية فقط. تمثل Taycan Turbo S تحفة هندسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصةً لكونها سيارة سيدان.

تسلا إكس

ومن بعدها، تأتي تسلا موديل X 2022، بقوة 1020 حصانًا وعزم دوران 1151 رطل قدم، وهي قادرة على التسارع من 0 إلى 60 في وقت قياسي يظهر قوة هذه السيارة على الطريق.

وباختصار، هذه السيارات تمثل القمة في التصميم والأداء، وهي مثالية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فائقة السرعة والقوة.

فيراري GTB

تأتي بعد السيارات السابق، فيراري 296 جي تي بي، مع محرك V6 PHEV بسعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، وتعتبر واحدة من أحدث الإضافات إلى عائلة فيراري. تمتلك هذه السيارة قوة هائلة، حيث تصل إلى 819 حصانًا وعزم دوران يبلغ 546 رطلًا.

وبالرغم من أنه قد يبدو غريبًا أن نعتبر سيارة 296 GTB في الطرف الأدنى من مقياس أداء فيراري؛ إلا أن هذا العصر يشهد تقدمات هائلة في مجال تطوير السيارات، مما يعني أنه حتى السيارات "الأساسية" تأتي محملة بقوة وأداء مذهلين.

ومن الواضح أن فيراري 296 GTB ستكون قادرة على تحقيق أداء استثنائي في التسارع من الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة، ولكن من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتفوق هذه السيارة على منافستها في الطرق الوعرة للشوارع.