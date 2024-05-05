محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

أعلن الفنان الخليجي محمد عبده، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية، عن إصابته بمرض السرطان، مما أدى إلي خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.



بغض النظر عن عمرك أو صحتك، من الجيد معرفة العلامات والأعراض المحتملة للسرطان، على الرغم من أنها ليست كافية لتشخيص المرض، إلا أنها يمكن أن تكون أدلة لك ولطبيبك وتساعدك في العثور على أي مشكلة وعلاجها في أسرع وقت ممكن، ويعمل علاج السرطان بشكل أفضل في وقت مبكر عندما يكون الورم صغيرًا ولم ينتشر.

يمكن أن يكون الصداع طويل الأمد وغير المبرر علامة على الإصابة بالسرطان، ولكن السبب عادة ما يكون شيئًا آخر.

هذه الأعراض لا تعني دائما السرطان. في الواقع، عادة ما يكون السبب أقل إثارة للقلق، لأن الكثير من الحالات الشائعة لها نفس الأعراض، من المهم أن ترى طبيبك حتى يتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على صحتك ويمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.

وتشمل العلامات والأعراض المبكرة الشائعة للسرطان لدى الرجال والنساء ما يلي:

ألم: غالبًا ما يكون سرطان العظام مؤلمًا منذ البداية، تسبب بعض أورام المخ صداعًا يستمر لعدة أيام ولا يتحسن مع العلاج، يمكن أن يكون الألم أيضًا علامة متأخرة لمرض السرطان، لذا راجع الطبيب إذا كنت لا تعرف سبب حدوثه أو إذا لم يختفي.

فقدان الوزن دون محاولة؛ ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بالسرطان يفقدون الوزن، غالبًا ما تكون إحدى العلامات التي يلاحظونها أولاً.

تعب: إذا كنت متعبًا طوال الوقت ولم تساعدك الراحة، أخبر طبيبك. غالبًا ما يُرهقك سرطان الدم، أو قد تصاب بفقدان الدم بسبب سرطان القولون أو المعدة. فقدان الوزن المرتبط بالسرطان قد يجعلك مرهقًا أيضًا.

حمى: إذا كان مرتفعا أو استمر لأكثر من 3 أيام، اتصل بطبيبك، تسبب بعض أنواع سرطان الدم، مثل سرطان الغدد الليمفاوية، حمى لعدة أيام أو حتى أسابيع.

تغيرات في بشرتك: اطلب من طبيبك أن ينظر إلى الشامات أو المطبات أو العلامات غير العادية أو الجديدة على جسمك للتأكد من عدم وجود سرطان الجلد. يمكن أن يوفر جلدك أيضًا أدلة لأنواع أخرى من السرطان. إذا لاحظت تغيرات في الجلد مثل اللون الداكن، أو اللون الأصفر أو الأحمر، أو الحكة، أو زيادة نمو الشعر، أو طفح جلدي غير مبرر، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الكبد أو المبيض أو الكلى أو سرطان الغدد الليمفاوية.

القروح التي لا تشفى: البقع التي تنزف ولا تختفي هي أيضًا علامات على سرطان الجلد، يمكن أن يبدأ سرطان الفم على شكل تقرحات في الفم، إذا كنت تدخن أو تمضغ التبغ أو تشرب الكثير من الكحول، فأنت في خطر أكبر.

السعال أو بحة في الصوت لا تزول: السعال هو أحد علامات سرطان الرئة، وقد تعني البحة سرطان الحنجرة أو الغدة الدرقية.

نزيف غير عادي: يمكن للسرطان أن يجعل الدم يظهر في مكان لا ينبغي أن يكون فيه، الدم في أنبوبك يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان القولون أو المستقيم. أيضًا، يمكن للأورام الموجودة على طول المسالك البولية أن تسبب دمًا في البول.

فقر دم: يحدث هذا عندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، والتي يتم تصنيعها في نخاع العظم. يمكن للسرطانات مثل سرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، والورم النقوي المتعدد أن تلحق الضرر بنخاعك، والأورام التي تنتشر هناك من أماكن أخرى قد تزاحم خلايا الدم الحمراء العادية.

المصدر: webmd