500 ألف جنيه غرامة التصالح العرفي بين عائلتين لخلافات الجيرة بالمحلة.. شاهد

شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم انعقاد جلسة عرفية بين عائلتين اندلعت بينهما في وقت سابق اعتداءات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق قرية العامرية واسفرت الجلسة العرفية بتوقيع غرامة مادية تصل إلي 500 الف جنيه بين طرفي النزاع والتنازل بالتراضي عن كافة النزاعات القانونية حفاظا علي السلم ووأد الفتنة بينهما خلال الفترة المقبلة .



وجاء ذلك بحضور أعضاء الجلسة العرفية وبعض الشخصيات العامة والمشايخ من بينهم صابر السيد البتانوني والسيد حجاج السيد ومحمد بسيوني عبد الحميد وعبد الرازق ابراهيم البسيوني والمستشار وائل عبد الحي ولفيف من كبار وممثلي العائلات بذات القرية .



كما حددت اللجنة العرفية في بيانات الصادر علي إتمام التصالح الكامل بين الطرف الأول سمير عابدين وأسرته بينما الطرف الثاني حمدي جمعه ورباح جمعه في كافة قضايا النزاع المتبادل بينهما بالتراضي دون إكراه مع مراعاة احترام أدبيات الجيرة المتبادلة وعدم تعرض اي طرف للطرف الآخر والالتزام بسداد غرامه نصف مليون جنيه في تكرار النزاع بينهما .

الجدير بالذكر أن المستشار وائل عبد الحي أحد الوسطاء في حل الازمه بين الطرفين قد استضاف كلاهما وايد كالشاهد علي التصالح مشددا علي أهمية التزام كافة الأطراف باتباع السلم واحترام أدبيات الجيرة وعدم تكرار الاعتداءات بينهما حفاظا على مستقبل أطفالهما خلال الفترة القادمة .

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