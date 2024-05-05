إنفوجراف.. 70% من العمال معرضون للأمراض بسبب تغير المناخ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مخاطر تغير المناخات القوى العاملة.

وأكد المركز ان تغير المناخ يؤدي إلى مخاطر صحية إضافية كبيرة على العمال؛ حيث من المرجح تعرُّض 70% من القوى العاملة العالمية للمخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، ويمكن أن تشمل العواقب الصحية "السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، واختلال وظائف الكلى، وحالات الصحة العقلية".

وأوضح الإنفوجراف أن 2.4 مليار عامل من بين 3.4 مليار عامل يحتمل تعرضهم للحرارة المفرطة أثناء عملهم، فيما يعاني 26.2 مليون عامل من امراض مزمنة مثل الكلي المرتبطة بالإجهاد الحراري في مكان العمل.