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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتقدم بالهدف الأول أمام الزمالك بالدوري

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

تقدم سموحة بالهدف الأول أمام الزمالك في المباراة المقامة الأن لين الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

خطف النيجيري أبوبكر ديابي هدف التقدم لصالح سموحة في الدقيقة 52 بعد تبادل للتمريرات مع حسام حسن ليضعها اللاعب النيجيري على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

ويضم تشكيل سموحة كلاً من.. حارس المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: أبو بكر ليادي - بركات حجاج - جاستين آرثر - طارق علاء، خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - كناريا - إسلام جابر - أحمد خالد، خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف - محمد المغربي - لحسن دهدوه - محمد سعيد مكرونة - مصطفى البدري - فادي فريد - ميدو - جونيور أجايي - الحبيب أحمد حسن.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 7 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكهم 17.

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