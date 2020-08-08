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فن

من أجمل بلاد العالم.. نادية الجندى توجه رسالة للشعب اللبناني

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:47 م
نادية الجندى
نادية الجندى
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محمد بدران

وجهت الفنانة نادية الجندى رسالة للشعب اللبناني بعد حادث تفجير العاصمة اللبنانية  الذي وقع منذ أيام.

وكتبت نادية الجندى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "لبنان ⁦🇱🇧⁩⁦🇱🇧⁩من أجمل بلاد العالم
ربنا يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩وإن شاء الله ترجع في أقرب وقت أحسن مما كانت وستظل #بيروت ستظل في قلوبنا جميعًا 💚⁦❤️⁩.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



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