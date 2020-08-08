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حوادث

مصرع فتاة صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس فى بني سويف

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:53 م
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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محمد عبدالحليم
لقيت فتاة حاصلة علي دبلوم تجارة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بعزبة الكردي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.
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تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول فتاة تدعي عائشة محمد 25 سنة جثة هامدة بعد تعرضها للصعق بالكهرباء 

انتقل الرائد احمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن الي مكان الحادث خيث تبين ان الفتاة تعيش في منزل أسرتها بعزبة الكردي و لقيت مصرعها أثناء قيامها بغسل ملابس أسرتها باستخدام غسالة كهربائية حيث  تعرضت للصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث. 

تحرر محضر بالواقعه وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة. 
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