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رياضة

تشيلسي يقلص الفارق ويحرز الهدف الأول في شباك بايرن ميونخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قلص تشيلسي النتيجة وأحرز الهدف الأول في شباك بايرن ميونخ، فى المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، وفي إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق ابراهام في الدقيقة الرابعة والأربعون من زمن الشوط الأول لتصبح النتيجة 2-1.

وجاء الهدف الأول في المباراة عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وجاءت كرة خطرة عن طريق بيريسيتش الذي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء شتتها زوما برأسه ولكن وصلت لجوريتزكا على حدود المنطقة فسددها بشكل اكروباتي خارج الملعب.

ثم عزز البايرن النتيجة بعد أن أستلم ليفاندوفسكي الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم مرر كرة رائعة لبيريسيتش الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين فسدد الأخير الكرة على يسار الحارس كاباييرو قبل أن يقلص تشيلسي الفارق.

وتمكن بايرن ميونيخ من حسم مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، سجلها كل من سيرجي جنابري بواقع هدفين، إضافة إلى هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة في ربع النهائي، الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي التي تقام في نفس التوقيت.
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