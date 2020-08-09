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فن

أخبار الفن .. روجينا وأشرف زكي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما.. ومايا دياب تحكي عن الثورة والشارع اللبناني

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. وأهم ما جاء فيها:


كل سنة وانت سندي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت روجينا بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت مجموعة من الصور بصحبتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.



مايا دياب: ضرورى أحكي عن الثورة والنزول للشارع

ما زالت الفنانة مايا دياب تعلق على الأحوال بلبنان والثورة التى اندلعت اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت



إهداء للشعب اللبناني.. كارمن سليمان تغني بحبك يا لبنان

أعادت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على إنستجرام غناء "بحبك يالبنان" للمطربة فيروز، إهداء للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.


 
ابتلاء مخيف.. رامي جمال يدعو لليوتيوبر مصطفى حفناوي

نشر رامى جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


أسعد يوم في حياتي.. أشرف زكى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

نشر الفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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