برلمانى يطالب بتوفير جهاز أشعة مقطعية بالمطارات لمواجهة كورونا

أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.





وقال "حسب الله " لـ"صدى البلد"، إن معظم حالات فيروس كورونا تاتى من الخارج وهذا القرار يؤكد أهمية الدور الذى تقوم به الدولة للمحافظة على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التزام المطارات المصرية بقياس الحرارة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وعادية لتوقيع الكشف على الوافدين من الخارج حال وصولهم الى المطار مع تقديم تحليل الـ PCR.





وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من جانب المواطنين، مؤكدًا أن الأعداد انحسرت بالفعل ولكن فيروس كورونا مازال موجود ويشكل خطر.





ياتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.





ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .





على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.





وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية