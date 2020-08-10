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برلمان

برلمانى يطالب بتوفير جهاز أشعة مقطعية بالمطارات لمواجهة كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.

وقال "حسب الله " لـ"صدى البلد"، إن معظم حالات فيروس كورونا تاتى من الخارج وهذا القرار يؤكد أهمية الدور الذى تقوم به الدولة للمحافظة على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التزام المطارات المصرية بقياس الحرارة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وعادية لتوقيع الكشف على الوافدين من الخارج حال وصولهم الى المطار مع تقديم تحليل الـ PCR.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من جانب المواطنين، مؤكدًا أن الأعداد انحسرت بالفعل ولكن فيروس كورونا مازال موجود ويشكل خطر.

ياتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى مصر.

ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.

وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية

وجاءات المادة الثانية  في القرار انه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر  الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءات في المادة الثالثة للقرار بان يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين .

و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار اخر
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