خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق: أرحب بالتدريب في مصر بشرط.. أوباما وديانج الأفضل.. شخصية الزمالك تتفوق على الأهلي إفريقيا.. حوار

لم يلعب في الأهلي أو الزمالك بل أنه لم يمارس كرة القدم مطلقا كلاعب محترف، لكنه نجح في أن يدرب في أكبر الاندية الإسبانية خلال فترة وجيزة من بداية مسيرته كمدرب، أنه خالد غنيم أحد الكوادر المصرية الناجحة في أوروبا، الذي عمل بأتلتيكو مدريد وخيتافي واريو فاليكانو والعديد من الأندية الإسبانية.





خالد غنيم يتحدث لـ "صدى البلد" عن حكايته مع كرة القدم وطموحاته، وأريه بشأن العديد من الأمور التي تخص الدوري المصري:





حدثنا عن حكايتك مع كرة القدم؟

بدايتي مع كرة القدم كانت صدفة، لم أمارس كرة القدم في مصر أو أعمل في مجال التدريب اطلاقا، سافرت إلى إسبانيا في عام 2011 وبدأت أعمل في الفرق الهواة كمدرب مساعد ومديرا فنيا ايضا، بجانب الحصول على دورات تدريبية.





ألتقيت مع المعد البدني لفريق أتلتيكو مدريد صدفة خلال كورس التدريب، وسألني هل تريد العمل في فريق أتلتيكو مدريد، قلت له بالطبع، لأن هذا حلم، أرسلت له السيرة الذاتية، تواصلي معي وقمت بعمل أكثر من مقابلة، تم تعييني بعدها في أكاديمبات أتلتيكو مدريد، تحدثت معهم بعد ذلك لمعرفة هل بإمكاني العمل في الفريق الأول أو الثاني أو فريق الشباب، بالفعل تم تعيني في فريق الرديف، عملت مع مدرب أرجنتيني ثم رحل توليت بعدها القيادة الفنية للفريق لمباراتين، ثم تعاقدوا مع مدرب جديد لم يستمر أكثر 6 مباريات ثم رحل توليت بعدها مديرا مؤقتا لمدة مباراتين ثم تعاقدوا مع مدرب جديد نجح في انقاذ الفريق من الهبوط ثم رحل، وتوليت قيادة الفريق للمرة الثالثة حتى نهاية الموسم.





وأكمل: رحلت بعدها عن أتلتيكو مدريد بسبب خلاف مع الإدارة، ثم خضت عدة تجارب بعدها وعملت مع خيتافي ورايو فاليكانو، أخيرا أنا مدرب حر حاليا بعد انتهاء عقدي مع رايو فاليكانو في 30 يونيو الماضي.





كانت هناك مفاوضات من جانب نادي يوناني خلال الفترة الماضي لتولي لقيادة الفريق الأول حال بقاءه في دوري الدرجة الثانية، اتفقنا على كافة التفاصيل ومن المقرر أن يحسم الأمر نهائيا، خلال الأيام المقبلة.





ما الفارق بين قطاع الناشئين في مصر وإسبانيا؟

هناك فارق في أمرين، لأول هو تنظيم المسابقات، في إسبانيا توجد قاعدة كبيرة من اللاعبين، لكن في مصر يوجد درجتين فقط مما يجعل عدد اللاعبين قليل، الأمر الثاني هو التدرج من الناحية الفنية، في إسبانيا يوجد تدرج في التعامل مع اللاعبين من سن 4 سنوات حتى 19 عاما، فمثلا اللاعبين من سن 4 حتى 6 سنوات يتم وضع لهم بعض التدريبات التي تجعلهم يحبون كرة القدم دون أي أهداف تكتيكية أو تكنيكية، كي يستمتع الأطفال باللعب، من 6 سنوات يتم العمل على الناحية الفنية والمهارية للناشئ وتحركاته في الملعب، بعد سن 10 سنوات يبدأ الناشئ باللعب في ملعب " 11" وهنا يبدأ المدرب في التركيز مع اللاعبين على شغل المراكز في الملعب ودور كل ناشئ، أكثر من الشغل الفني أو البدني، من سن 12 عاما إلى سن 16 عاما يبدأ المدرب يعلم اللاعبين معنى المنافسة بشكل قوى، إذا وصل الناشئ إلى سن الـ 16 عاما يصبح لاعبا لديه خبرات تكتيكية ومهارات عالية وقوة بدنية ويمتلك شخصية لاعب كرة قدم محترف، وبكون جاهزا حال استدعائه في الفريق الأول أو الرديف.





هل تحدث معك أحد للعمل في الدوري المصري؟

كانت هناك عروض عن طريق وكلاء لاعبين، لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية.





هل ترحب بالعمل في الدوري المصري حال تلقيت عروضا؟

الدوري المصري مش قليل، أنا مصري والتدريب في الدوري المصري قد يكون خطوة لي في الفترة المقبلة، كما أنه سيمثل إضافة لي لأنه سيضاف في سيرتي الذاتية أنني دربت دوري ممتاز، شرطي فقط أن أدرب فريق لديه مشروع ولديه رؤية واضحة بغض النظر عن اسمه سواء كبير أو أقل قليلا.





برأيك من هو أفضل لاعبا في الدوري المصري حاليا؟

يوسف أوباما لاعب الزمالك وأليو ديانج لاعب الأهلي، من وجهة نظري هم أكثر لاعبين مؤثرين في القطبين، وبدونهم يتأثر الأهلي الزمالك كثيرا.





من هو أفضل نادي في مصر حاليا؟

الأهلي هو الأقوى محليا نظرا لسيطرته على الدوري في السنوات الماضية، في نفس الوقت أرى شخصية الزمالك تتفوق على الأهلي في البطولات الأفريقية، تراجع مستوى الزمالك محليا وتألقه أفريقيا في نفس الوقت لأ أجد له تفسير بصراحة كمدرب.





الأهلي محليا يظهر بمستوى عالي جدا، بينما تظهر نقط ضعه في أفريقيا، لكن هذا له تفسير وهو أن أندية الدوري المصري بتخاف من الأهلي ولا تهاجمه كثيرا خلال المباريات، على عكس مباريات أفريقيا.





ما رأيك في أسعار لاعبي الدوري المصري؟

اللاعب أصبح سلعة تعرض في سوق حر ويتم تحديده وفقا للعرض والطلب، لكن من وجهة نظرى أرى أن أسعار اللاعبين مبالغ فيها بشكل رهيب، وتصل أحيانا إلى 4 أو 5 أضعاف سعرهم الحقيقي.





من اللاعب المصري الذي يستحق الاحتراف في أوروبا؟

هناك نوعان من اللاعبين يستحقون الاحتراف، لاعب ظهر بشكل قوى ومميز ويمكنه اللعب في أي دوري في أوروبا بغض النظر عن سنه، ولاعب يمتلك الطموحات والحماس لتحقيق أهدافه.





اللاعبون في الدوري المصري الذين يستحقون تجربة الاحتراف هم أوباما ومصطفى محمد وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ورمضان صبحي إذا امتلك الطموح لاثبات نفسه في أوروبا.





هل يمكن أن نجد خليفة محمد صلاح في الدوري المصري؟

سهل جدا أن نجد خليفة لأن صلاح بشر وليس مصنوعا، لكن الفارق بينه وبين 5000 لاعب آخر يمتلكون السرعات والإمكانيات البدانية والمهارية هو أن محمد صلاح وضع هدفين أمامه في بداية مسيرته الكروية وهو تطوير مستواه واللعب بشكل مستمر، وهذا سبب نجاحه.





هناك 5 لاعبين مصريين بإمكانهم الوصول إلى مكانة جيدة في أوروبا وهم تريزيجيه والذي بدأ يطور من أسلوب لعبه أمام المرمى ومحاولة إنهاء الهجمة بأفضل شكل ممكن، بالأجانب الأربعة الذين تحدثت عنهم " مصطفى محمد - أوباما - عبدالرحمن مجدي - ورمضان صبحي"، حال عملوا على تطوير مستواهم.





من وجهة نظرك.. أيهما أفضل بالنسبة لـ محمد صلاح الرحيل إلى ريال مدريد حال تلقيه عرضا، أم الاستمرار مع ليفربول؟

إذا كان محمد صلاح لا يزال لديه أهدافا مع ليفربول فالأفضل له هو البقاء، لكن إذا لم يمتلك الحماس والعمل على تحقيق أهداف جديدة فعيله الرحيل، فمثلا رونالدو رحل عن ريال مدريد لأنه رأى أنه حقق جميع أهدافه مع الفريق وأصبح بحاجة إلى تجربة جديدة لتحقيق أهداف آخرى.