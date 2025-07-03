قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المُقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: حان الوقت لحظر السلاح على إسرائيل
استقرار تام والتزام من الطلاب.. الأزهر يتابع لحظة بلحظة امتحانات الثانوية بغرفة العمليات|صور
فرانشيسكا ألبانيز: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية
تفحم سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد وفاته.. فيديو وصور
محمود مسلم: القائمة تحالف انتخابي ..وكل حزب يحتفظ برويته والتنسيق وارد
مدبولي يتابع مع وزير البترول أعمال تجهيز وربط وحدات التغييز
محمد صلاح يصنع آخر أهداف «ديوجو جوتا» قبل رحيله .. فيديو
بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع «الطيب» بالدقهلية إلى 2 وفاة و9 مصابين
غرق شاب أثناء استحمامه في مياه الهويس بقرية محلة أبو علي في المحلة
فندق الترانزيت بمطار القاهرة يحقق نسب إشغال مرتفعة .. الحكومة: نسعى لتحويله إلى مركز محوري
جهز ورقك.. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 |الشروط وفئات المستحقين
تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لا يحمل ترخيص.. ضبط سائق سيارة ملاكي في حادث الطريق الدائري بالمعادي

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي في حادث تصادم تريلا و3 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بسبب عدم حمل السائق تراخيص.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بنطاق قسم شرطة البساتين بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا و3 سيارات ملاكي.

على الفور تم الإنتقال وتبين أنه حال سير قائد سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة إختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى إصطدامه بالحاجز الخرسانى وإنقلاب السيارة واصطدامه بـ 3 سيارات ملاكي.

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط سائق سيارة ملاكي لا يحمل قائدها تراخيص وكذا سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطريق الدائري حادث الطريق الدائري المعادي مديرية أمن القاهرة تصادم تريلا و3 سيارات ملاكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الزمالك

لا يستحق البقاء.. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك

ترشيحاتنا

الغرفة التجارية

غرفة القاهرة تحقق أكبر فائض مالي..وتطور في الخدمات الاقتصادية والمجتمعية

مروة حسين

استكمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا لخدمة توسعات الشيخ زايد

النفايات

جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبة بالحى السكنى الثالث

بالصور

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

فيديو

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

مشهد نادر في جنوب سيناء

سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة .. قصة فيديو فضيحة بنات الجيم اللي قلبت الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد