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برلمان

بحضور وزير التموين.. اقتصادية النواب تناقش اتفاق الشراكة الثلاثى لتحسين طرق الإمداد الغذائي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
يهدف برنامج المساعدة الفنية تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الاساسية لتحسين طرق الامداد الغذائي و التأكد من جودته.

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع غدا برئاسة النائب احمد سمير و حضور وزير التموين و التجارة الداخلية، د على المصيلحي للموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من اجل تطوير تجارة الجملة باسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس و الوكالة الفرنسية للتنمية و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٠. 

و يهدف برنامج المساعدة الفنية من اجل تطوير تجارة الجملة باسواق المواد الغذائية في مصر الى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الاساسية المتعلقة بتحسين طرق الامداد الغذائي و التأكد من جودته و تعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية و الخدمات اللوجيستية و ذلك من خلال اجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استيراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة. 


ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس مساهمة مالية بحد أقصى ٧٠٠ الف يورو لتنفيذ المشروع و يبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط و الأحكام المتعلقة بالية دفع المساهمة المالية.

و تفوض الحكومة وزارة التموين و التجارة الداخلية في الاضطلاع بكافة الاجراءات و التعهدات طبقا لاحكام الاتفاق باعتبارها المستفيد النهائي من المشروع و تقوم الوزارة بدورها بتفويض جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها للاشراف على جميع أنشطة المشروع.


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