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فن

شاهد.. أحدث ظهور لسمية الخشاب من أمام البحر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت سمية الخشاب في مقطع الفيديو بفستان قصير من أمام البحر خلال قضاء العطلة الصيفية. 

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.
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