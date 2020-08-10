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أخبار العالم

فيضان ضخم يضرب إثيوبيا.. نزوح 32 ألف شخص من منازلهم.. فيديو وصور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:02 م
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا
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شيماء مصطفى
أعلنت مصادر في منطقة عفار بإثيوبيا، عن تسبب الفيضانات الغزيرة في نزوح الآلاف من الأشخاص من منازلهم.

ووفقًا لموقع "بوركينا. كوم"، أكد مكتب تنسيق برنامج الوقاية من الكوارث والأمن الغذائي في منطقة عفار، أن 32 ألف شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب فيضان نهر أواش.

وتسبب نهر أواش وبعض الأنهار الفرعية فى حدوث فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة وسيول على المنطقة.

ولفت الموقع إلى أن أميبارا ودوبتي وأيسيتا وأفامبو هي من بين المناطق المتضررة بشدة في المنطقة.

وفضلا عن النزوح، تسببت الفيضانات في فقد مئات الأشخاص، ممتلكاتهم ونفوق العشرات من الحيوانات والمواشي، ولذلك فيحتاج عشرات الآلاف من النازحين إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، ذكر رئيس منطقة عفار أن الإدارة تفعل كل ما في وسعها لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

لكن متابعين إثيوبيين على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا أن ما تم إنجازه حتى الآن من الحكومة لا يكاد يذكر مقارنة بحجم الضرر اللاحق بالمنطقة.
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا.. نزوح 32 ألف شخص من منازلهم.. فيديو وصور
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا.. نزوح 32 ألف شخص من منازلهم.. فيديو وصور
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا.. نزوح 32 ألف شخص من منازلهم.. فيديو وصور
فيضان ضخم يضرب إثيوبيا.. نزوح 32 ألف شخص من منازلهم.. فيديو وصور
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