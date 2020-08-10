الصحة العالمية توافق على إعادة فتح المدارس.. بشرط

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن رغبتها في إعادة فتح المدارس مجددا، خاصة بعدما نجحت بعض البلدان في القضاء على فيروس كورونا مبكرا.





وأشارت الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إلى رغبتها في إعادة فتح المدارس بأمان مع ضرورة ضمان سلامة الطلاب؛ مؤكدة: "رسالتنا واضحة تماما هي قمع الفيروس بشكل فعال بحيث يمكننا فتح المجتمعات بأمان".





كما حذرت المنظمة، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدة أن رفع الضغط الآن عن الفيروس سيتسبب بعودته.





وقالت إنه لا توجد هناك أي مؤشرات حتى الآن بشأن قدرة كورونا على التحول إلى فيروس موسمي.





وقال الطبيب مارك راين رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ستة لقاحات فى مرحلة جيدة من التجارب السريرية من بين قرابة مائتى لقاح تتعلق بمرض كورونا المستجد.





وقال جيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح ضد كورونا كسلعة للجميع".