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محافظات

محافظ المنيا يتابع فتح اللجان وبدء انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا أعمالها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و 575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .



أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الغرفة تقوم برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات .

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية برئاسة اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا تضم (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 مليون و468 ألف و 575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
محافظ المنيا يتابع فتح اللجان وبدء انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية
محافظ المنيا يتابع فتح اللجان وبدء انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات الرئيسية
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