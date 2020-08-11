AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الري: من المبكر تحديد حجم الفيضان لهذا العام إلا أن المؤشرات أعلى من المتوسط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:53 م
وزير الري
وزير الري
Advertisements
أمل مجدى
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة اليوم الثلاثاء ، لإستعراض موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق، 

وتم إستعراض موقف متابعة الأرصاد المائية بمحطات القياس بأعالى النيل، حيث تبين من خلال أعمال الرصد التي تتم على مدار الساعة الارتفاع الملحوظ للمناسيب المسجلة بمحطات القياس الرئيسية لهذا العام المائى.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المُبكر تحديد حجم الفيضان لهذا العام، إلا أن المؤشرات لحالة الأمطار والسريان المائى حتى الان في النهر وروافده، تشير إلى إحتمالية كونه أعلى من المتوسط.

وفي ذات السياق فقد سجل النيل الأزرق تصرفات مائية مرتفعة تزيد عن المعدل وعن أرصاد العام الماضي، كما سجل نهر عطبرة تصرفات مائية تتجاوز المعدل ونظيرتها العام الماضي. 

وجدير بالذكر انه يتم التنسيق علي مدار الساعة بين الرى المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

ونوه الدكتور عبد العاطي ، الي أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.
الري: من المبكر تحديد حجم الفيضان لهذا العام إلا أن المؤشرات أعلى من المتوسط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبقا للأرصاد والقياسات.. وزير الري يعقد اجتماعا لبحث الموقف المائي بأعالي النيل

مناسيب بحيرة السد العالي آمنة ..الرى : معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل

وزير الري يتابع موقف التنبؤ بموسم الفيضان.. والبيانات تؤكد زيادة معدلات الأمطار على منابع النيل

الري: متابعة مستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

اللجنة الدائمة لإيراد النهر: من المبكر الحكم على فيضان هذا العام.. نستعرض مدى تأثر الإجراء الأحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة

وزير الري يرأس اجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائي والفيضان.. واللجنة: أمطار غزيرة على منابع النيل وارتفاع مناسيب المياه

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

إيهاب جلال للاعبي المقاصة: انسوا أسوان .. الزمالك التحدي الجديد

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

أحمد حسن: الأهلي حسم لقب الدوري بنسبة 90%.. وسيعاني في أفريقيا

تفاصيل ما قالته أمن الدولة بلبنان عن انفجار بيروت المدمر

إسرائيل تنشر 30 مدرعة مزودة بأحدث الأسلحة في الشمال.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

منها مقصورات التباعد.. وسائل مبتكرة لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا.. شاهد

بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ