بعد زيادة الحالات بالدوري المصري.. نتائج أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بـ كورونا فى أوروبا





رأينا 18 إصابة في الانتاج الحربي قبل استئناف المسابقة، إصابات بالجملة بعد ذلك للاعبي المصري، وحالات فردية في عدد من الأندية مثل الاتحاد السكندري والإسماعيلي، لتطالب بعض الفرق بتأجيل مبارايتها، ليعلن الاتحاد المصري أن أي فريق يحتوي على 10 حالات إصابة بالفيروس سيتم تأجيل مبارياته.





لذا أصبح لدينا عددًا كبيرًا من المصابين، بعضهم تعافى، والبعض الآخر يتلقى العلاج للعودة من جديد.. يقول البعض أن الإصابة بالفيروس قد تؤثر بالسلب على أداء اللاعب وصحته النفسية لذا في هذا التقرير، نستعرض ما قدمه أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الدوريات الأوروبية لفرقهم بعد تعافيهم.





مروان فيلاني





أصيب مروان فيلاني لاعب شاندونج الصيني والمنتخب البلحيكي بفيروس كورونا، وبعد تعافيه وفي أولى مبارياته في الدوري، سجل ثلاثة أهداف في مباراته أمام داليان بروفيشنال، وقاد فريقه للفوز 3-2.





باولو ديبالا





أصيب ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه.. ومع عودة الدوري الإيطالي، سجل ديبالا 4 أهداف في 4 مباريات متتالية مع اليوفي، وساهم بشكل كبير في تتويجه بلقب الكالتشيو، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري.





بليز ماتويدي





أصيب ماتويدي متوسط ميدان يوفنتوس والمنتخب الفرنسي بفيروس كورونا، لكنه تعافى منه، ليشارك في جميع مباريات اليوفي بعد استئناف النشاط سواء أساسيًا أو بديلًا، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي





فريق فالنسيا الإسباني





بحسب التقارير الصحفية، أصيب نصف لاعبي فريق فالنسيا الإسباني بفيروس كورونا، ومع عودة الدوري الإسباني ظهر لاعبو الفريق بشكل وأداء سيئين، فالفريق خاض 10 مباريات فاز في 3 فقط، وتعادل في واحدة، وخسر 6 مباريات، ليحتلوا المركز التاسع ويفشلوا في حجز مقعد مؤهل لأي بطولة قارية.

كثرت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري المصري، وذلك بعد استئناف المسابقة بأقل من أسبوع وذلك على الأرجح بسبب عدم تطبيق تلك الفرق البروتوكول الموضوع لتجنب الإصابة بالفيروس.