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أخبار العالم

اشتعال الموقف.. فرنسا ترسل مقاتلات إلى قبرص بعد تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل الإعلام القبرصية عن إرسال فرنسا طائرتين من طراز الرافال إلى جانب طائرة دعم من طراز c-130h إلى قبرص، وذلك بالتزامن مع التوترات في المتوسط مع تركيا. 

وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن إرسال فرنسا لهذه المقاتلات دليل واضح على دعم فرنسا لـ اليونان وقبرص ضد تركيا. 

وهبطت الطائرات الفرنسية في قاعدة أندرياس باباندريو الجوية القبرصية أمس، حيث ستظل على الجزيرة لعدة أيام. 

وكانت اتفاقية الدفاع المشترك بين فرنسا وقبرص تم تفعيلها مؤخرا، وذلك عقب التوترات التي شهدها البحر المتوسط بين فرنسا وتركيا. 

وفي عام 2017، وقعت فرنسا وقبرص اتفاقية دفاع مشترك، تم تفعيلها في أوائل هذا الشهر.

فيما قالت مصادر إن مسئولين عسكريين فرنسيين زاروا مينائى لارنكا وليماسول القبرصيين فى الايام القليلة الماضية لتفقد منشآت استقبال السفن الفرنسية متوقع وصولها في القريب.
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