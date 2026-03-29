سؤال برلماني للحكومة بشأن قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً

تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في تمام الساعة 9 مساءً، مطالبًا بتوضيح الأسس التي استند إليها القرار وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن السؤال عددًا من الاستفسارات، أبرزها حجم التوفير الفعلي في استهلاك الطاقة، ومدى وجود دراسات معلنة تدعم هذا التقدير، بالإضافة إلى مقارنة هذا التوفير بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن تقليص ساعات العمل.

كما تساءل النائب عن تأثير القرار على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين بنظام الورديات، خاصة فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل، إلى جانب انعكاساته على حجم المبيعات والحصيلة الضريبية.

وشمل السؤال أيضًا مدى الاستفادة من تجارب سابقة، مثل فترة جائحة كورونا، في تقييم أنماط استهلاك الكهرباء، وما إذا كان تقليل استهلاك القطاع التجاري سيقابله زيادة في الاستهلاك المنزلي، بما قد يؤدي إلى إعادة توزيع الاستهلاك دون تحقيق وفر حقيقي.

وأكد قرطام أن الهدف من هذه التساؤلات هو ضمان صدور قرارات متوازنة تستند إلى تقدير دقيق للتكلفة والعائد، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ولا يفرض أعباء إضافية على المواطنين.