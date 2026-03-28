محافظ دمياط يتفقد ميدانيا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة

أجرى اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، جولة ميدانية استهدفت المرور على عدد من المناطق بمدن كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو ، لمتابعة غلق المحال العامة وفقًا للقرار و الضوابط المُعلن عنها ، وتم خلال الجولة التأكيد على المتابعة المستمرة للتنفيذ و إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات لذلك.

جاء ذلك تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات اعتبارًا من اليوم فى الساعة التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساء.

وفي ضوء توجيهات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط بالانتشار الميداني لمتابعة آليات التنفيذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة وترشيد استهلاك الكهرباء.