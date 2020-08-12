الأول علوم إسلامية: شيخ الأزهر أراد تهنئة والديّ بنفسه| وهذه قصة تفوقي ببساطة

أعرب الطالب عبد الله وليد السيد عبدالله، الأول على معهد العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف، عن سعادته بحصوله على المركز الأول معهد العلوم الإسلامية، بنسبة 97.91٪، مشيرًا إلى أنه رغم تفوقه لم يتوقع أن يكون من الأوائل.









وقال " عبد الله" في تصريح لـ " صدى البلد" اتصل بي مكتب شيخ الأزهر نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وبارك لي الإمام بنفسه على النجاح، وحثني على الاهتمام بعلاقتي بالله بالمداومة على أداء العبادات والطاعات، وعلى رأسها بر الوالدين، لافتًا: " أراد تهنئة والديّ بنفسه ولكنهما لم يكونا متواجدين في المنزل في هذا الوقت".









وأضاف الأول على العلوم الإسلامية : " عندما علم أهلي لم يستوعبا الفرحة خاصة والدي حتي الآن، وأود تقديم كل الشكر لهما فهما السند، وجدي وجدتي، وشيخ الأزهر على فتح معهد العلوم الإسلامية لنا، فهو لم يكن موجودًا قبل تولي فضيلته المشيخة، واحب أشكر اصدقائي على روحهم الجميلة، فكانوا أول من هنأوني بعد الإمام وأهلي".









وأوضح أنه كان يذاكر قبل مستجدات فيروس كورونا اولا بأول، مع عدم ضغظ نفسه في المذاكرة، كما كان يحب متابعة كرة القدم للغاية، لكن آخر شهرين اجتهد جدًا في المذاكرة، لافتًا: " اعتبر الولد الوحيد على بنتين أصغر مني، فكنت أود أن أفرح والدي جدًا، وأكون قدورة لاخواتي من بعدي".







