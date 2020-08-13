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فن

مصطفى بسيط عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: إحنا في وهم والله

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:12 ص
مصطفى بسيط
مصطفى بسيط
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مصطفى كرم
علق الفنان مصطفى بسيط، على تفاوض رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي مع فريق بيراميدز للانتقال إليه؛ بعد فشل مفاوضاته مع القلعة الحمراء.
 
وغرد مصطفى بسيط، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏انا خايف انام واصحي الصبح الاقي ‎#الخطيب نفسه مضي ل#بيراميدز احنا في هَمّ والله تصبحو علي خير ‎#رمضان_صبحي".

وفي سياق سابق، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.


وقال إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقَ اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته. 

واستغرقت المفاوضات مع النادي الإنجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا
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