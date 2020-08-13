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رياضة

الأهلي فوق الجميع.. رانيا علواني تحتفل بإستاد الأهلي الجديد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:37 ص
رانيا علواني
رانيا علواني
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مصطفى كرم
احتفلت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بافتتاح استاد النادي الأهلي الجديد بعد حصوله على حق انتفاع بإستاد السلام لمدة 25 عاما.
 
ونشرت رانيا علواني شعار استاد الاهلي معلقة "افرحوا يا أهلاوية الاهلي فوق الجميع #استادات". 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى إجراءات الحصول على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عامًا كملعب رسمي له.


وهنأ فيفا، النادي الأهلي، بتدوينة عبر الحساب الرسمي للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مُرفِقًا بها صورًا للاستاد الجديد، وقال: "تهانينا للشياطين الحمر على افتتاح الملعب الجديد".


جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أولى المواجهات على ملعبه الجديد غدا، الجمعة، أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الممتاز.
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