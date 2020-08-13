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محافظات

إصلاح محطة تحلية أبو طويلة فى الشيخ زويد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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احمد صالح
انتهت شركة مياه الشرب بمحافظة شمال سيناء، من اصلاح محطة التحلية الكائنة بقرية ابو طويلة بنطاق الشيخ زويد.

حيث تعرضت محطة التحلية لعطل مفاجئ استمر لعدة أيام ما تسبب في حدوث موجة من الغضب بين المواطنين بسبب حالة العطش التي صاحبت فترة توقف المحطة عن العمل ووجود نقص في مياه الشرب.

فيما قامت شركة المياه والصرف الصحى بالعريش بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد ،بتيسير سيارات فنطاس مياه فى أحياء وشوارع المدينة لتوفير المياه للأهالى، مما ساعد فى تخفيف المعاناة.

ووجهت مصادر بالشركة نظر المواطنيين الى ضرورة التعاون مع الشركه فى عملية التعبئة لامكانية توزيع المياه لجميع المناطق بالمجان.

يذكر بأن محطة تحلية المياه علي ساحل البحر بالشيخ زويد،"السكادرة"متوقفة ايضا لأنه لا يوجد كهرباء بقوة ٣٦٠فولت ، بينما الخط الحالي الكهربائي الجديد يعمل قوة ٢٢٠جهد.ويجري التنسيق مع المحافظة لتوفير مصدر للكهرباء يكفي لتشغيل المحطه.

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