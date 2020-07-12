الأسر تعد الوجبات السيناوية على شاطئ العريش.. انتشار الباعة وتأجير الأحصنة.. أبرز مظاهر الصيف في شمال سيناء





كما ينتشر الباعة الجائلين بين مرتادي الشاطئ لبيع الترمس واللب والحلوي والذرة المشوي .



هذا الي جانب ظهور أصحاب الأحصنة والبغال والجمال لتأجير الحيوانات بركوب الأطفال الصغار للترفيه عنهم في محاولة لكسب أرباح في الساعات الأخيرة الوداع موسم الصيف وتوقف الأسر عن الذهاب الي البحر .





وقالت أم محمد إن الأسرة تعودت على الخروج من المنزل للذهاب إلى شاطئ البحر أكثر من مرة في الأسبوع، خاصة أنها شواطيء مجانية لا يدفعون شيئا سوى شراء احتياجات الأطفال، بينما نجلب معنا الاكل والشاي وأحيانا وجبة الغذاء لقضاء يوم كامل عقب صلاة العصر .

ويتم تأجير العرايش التي تم تركيبها بالقرب من الشاطيء ' لتوفير الخصوصية لافراد الاسره.