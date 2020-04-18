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محافظات

في شم النسيم.. منع تواجد الباعة الجائلين وإقامة الحفلات على شاطيء العريش

السبت 18/أبريل/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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احمد صالح

قال اللواء ماجد محمد رئيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، إنه لن يسمح بتواجد الباعه الجائلين لبيع مأكولات أو مشروبات، يوم عيد شم النسيم، كما انه لن يسمح بوجود تجمعات علي الشاطيء. 

وأكد رئيس المدينة ،علي إغلاق جميع مراكز الشباب ووقف أى أنشطة أو إقامة حفلات أو تجمعات في ضوء الأجراءات التي أتخذتها الدوله، وذلك بتشديد الرقابة على المنتزهات والشواطئ العامة.

وأكد رئيس المدينة علي إلزام كافة القرى السياحية الواقعة علي الساحل بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات.

و أكد علي انه  أصدر التوجيهات لجميع رؤساء الأحياء بالعاصمة العريش ، بالتنبيه علي الجمعيات الأهلية بعدم اقامة اي أنشطة علي الشواطئ والالتزام بمواعيد الحظر داخل المدينه كما هو متبع ،وتابع قائلا إنه من يخالف التعليمات سيتم مساءلته قانونيا.

وأشار رئيس المدينة، أنه لابد من تطبيق الإجراءات والتزام المواطنين بالمنازل حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على المحافظة خاليه من فيروس كورونا .

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https://www.elbalad.news/4279810
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